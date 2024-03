Un mosquito que se adapta y que se convierte en un monstruo para la población

14 de marzo de 2024, 8:15 AM

Desde el inicio del presente año, el Ministerio de Salud registra más de 5.400 casos de dengue , un número alto comparado con el mismo periodo del año anterior, en donde no se contabilizaron más de 1000.

Condiciones como el clima, la altura y la vegetación, contribuyen a la reproducción de los mosquitos transmisores, pero al contrario de lo que se cree, el frío y las condiciones extremas no son enemigos de la especie.

“Antes pensábamos solo en las costas, y que en estos lugares (fríos) no tenían enfermedades vectoriales de este tipo, pero ahora están hasta en las zonas altas del país”, agregó.

Además, Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y San José superan los 600 casos en lo que va del año y son las más altas a pesar de no tener condiciones climáticas similares.

“Una de las posibles preocupaciones está, en la falta de interés de la población en no mantener continuamente las medidas de prevención dado que, genera un incremento de los casos con signos de alarma, los cuales son los que eventualmente se deben hospitalizar”. Señaló Ramírez.

Esto quiere decir, que no únicamente corren riesgo las comunidades cercanas a espacios abiertos y cálidos, sino las zonas aisladas y con climas fríos. Es decir, ninguna zona del país está exenta de la presencia de mosquitos transmisores.

A diferencia del insecto, el virus no ha tenido tantas modificaciones como el mosquito y se ha mantenido bastante similar, aunque eso no garantiza que no pueda suceder en el futuro.