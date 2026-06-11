Un Ferrari y dos Porsche entre bienes decomisados al crimen organizado que están a la venta

Un total de 25 vehículos forman parte de los bienes decomisados al crimen organizado que fueron puestos a la venta por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Entre estos destacan algunos autos de lujo, como un Ferrari y dos Porsche, pick-ups y motocicletas, detalló a Teletica.com el director general de la entidad, José Miguel Gómez.

Los interesados deben ingresar a este enlace y completar el respectivo formulario para solicitar su autorización para conocer la lista completa de bienes que están disponibles, sus precios base y —eventualmente— poder ofertar por estos.

Como parte de los requisitos, las personas deben contar con firma digital y una hoja de delincuencia emitida en el último mes, puntualizó Gómez.

Una vez que la persona recibe permiso para participar, esta recibe un correo con la información para consultar los bienes a la venta. Luego, entre el 23 y 28 de junio próximo se abrirá un espacio para la recepción de ofertas.

Finalmente, se elegirá la mejor propuesta y el día 29 se notificará a quien la haya planteado, para que este complete el trámite respectivo y se convierta en propietario del bien.

El director general del Instituto sobre Drogas destacó que los recursos que se logren con las ventas serán invertidos en programas de prevención y represión, según las estrategias que se definan en el combate de la inseguridad.