Un bosque en Barva ofrece aventuras llenas de adrenalina en la naturaleza

Adventure Park es un espacio ideal para buscar la tranquilidad en la naturaleza o para explorar actividades llenas de adrenalina (ver video adjunto de Telenoticias).

Enormes cipreses custodian la entrada de este lugar, convirtiéndolo en un refugio. Sus copas casi rozan el cielo, mientras el viento mueve sus ramas y crea una atmósfera tranquila.

La propiedad inició como un aserradero. Con el paso del tiempo, incorporó un canopy para recibir turismo y luego se sumaron más actividades para aprovechar el entorno natural.

"Estas tierras se habían talado completamente para poner ganado y para quitarles el roble para hacer las vías de ferrocarril. En los años sesentas empezó mi abuelo a introducir ciprés y a sembrarlo como tapavientos", contó Ingrid Steinvorth, una de las dueñas de la propiedad.

Actualmente, aquí se puede practicar 'downhill' (o descenso), una modalidad del ciclismo de montaña que consiste en recorrer terrenos técnicos y empinados, superando obstáculos como rocas, raíces y saltos.

Sin embargo, una de las principales atracciones del lugar es el canopy, con líneas que atraviesan el bosque a gran altura.

Para quienes prefieren caminar, un sendero de nivel intermedio conduce hasta cataratas rodeadas de vegetación.



Se trata de caídas de agua donde es posible observar pequeños insectos, como libélulas, mientras el río nutre este bosque nuboso ubicado en las faldas del volcán Barva.

"Había un gran jardín y una necesidad de salir de la casa, de estar con amigos y de hacer cosas. Se empezaron a juntar amigos para andar en bicicleta y a hacer trillos. Entonces todo mundo empezó a vacilar de que venían al 'Adventure Park' y empezó a jalar gente y gente y gente hasta que terminó siendo un negocio", agregó Steinvorth. ​



Adventure Park se ubica en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, a aproximadamente 45 minutos de San José.

El parque abre todos los días del año, incluidos los feriados, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

La tarifa de ingreso para utilizar los senderos es de 5.000 colones. El tour de canopy tiene un costo de 25.000 colones, mientras que acampar tiene un precio de 8.000 colones la primera noche.

Para más información, se puede contactar al WhatsApp 8844-3102.

Es un destino que permite disfrutar del aire fresco, apreciar la naturaleza y también vivir experiencias llenas de adrenalina.

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