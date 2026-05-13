UCR y estudiantes llegan a acuerdo después de tres semanas de toma de Rectoría

La Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzó, este miércoles, un acuerdo con los estudiantes que tomaron hace tres semanas su edificio Administrativo B, en la sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca.

Ambas partes convocaron a conferencia de prensa a las 7 p. m. para informar los detalles de lo pactado y aspectos, como por ejemplo, cuándo se levantará el movimiento.

"Les invitamos el día miércoles a una conferencia de prensa conjunta con la Administración para dar a conocer los acuerdos tomados en la mesa de diálogo, respetando la transparencia estipulada en el pliego petitorio", dice el comunicado divulgado por el autodenominado "Movimiento Estudiantil Autónomo".

En cambio, la cita enviada por la casa de enseñanza superior se limita a confirmar la presencia del grupo que llevó adelante las conversaciones, designado por el rector Carlos Araya, y una representación de los alumnos que lideran la protesta.

Los manifestantes habían divulgado el 24 de abril pasado un pliego con 69 solicitudes para desocupar el inmueble. La principal demanda del grupo tenía que ver con la renuncia del académico "ante la pérdida de confianza política en su conducción de la defensa" del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) "y su ineficiencia en la gestión, defensa y distribución de los recursos internos" del centro de estudios; situación que nunca se dio.