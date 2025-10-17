UCR retomará clases presenciales tras inundaciones y amenaza de tiroteo

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que retomará sus actividades presenciales este sábado 18 de octubre, luego de que el jueves debiera evacuar todos sus campus debido a una amenaza de atacante activo y a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos.



Mediante su oficina de prensa, la casa de enseñanza explicó que en ambos casos activaron de inmediato sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades, ﻿para garantizar la protección de toda la comunidad universitaria.

﻿“La institución hace un llamado a la calma, la prudencia y la confianza en la institucionalidad, pilares esenciales de nuestra vida democrática y universitaria”, señala el documento oficial.

La UCR confirmó que, tras un análisis exhaustivo de las condiciones de seguridad y riesgo, determinó que es posible retomar las actividades académicas con normalidad. Para ello, reforzará la vigilancia en los distintos campus, sobre todo en aquellos donde se realizarán evaluaciones programadas este fin de semana.



El próximo lunes 20 de octubre, todas las sedes, recintos, estaciones y fincas experimentales operarán con normalidad.

En el caso de los edificios afectados por las inundaciones, cada decanatura será responsable de revisar su estado y comunicar las medidas necesarias a su comunidad académica.



De momento, la institución educativa no ha dado más detalles sobre la amenaza recibida la mañana del jueves. Se desconoce si ya se identificó la fuente del correo o se ha recibido información relacionada posteriormente.