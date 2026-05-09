UCR reporta avances en negociación con estudiantes que mantienen tomada la Rectoría

Las autoridades de la Universidad de Costa Rica aseguran que avanzan las conversaciones con el grupo de estudiantes que mantiene tomada la Rectoría Administrativa desde hace poco más de dos semanas, como medida de protesta tras las diferencias surgidas alrededor de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.

Durante esta semana se realizaron varias sesiones de diálogo entre la comisión negociadora designada por la rectoría y los estudiantes manifestantes.

Según informó la universidad, los encuentros se desarrollaron en un ambiente de respeto y cordialidad, lo que permitió alcanzar una serie de acuerdos importantes que incluso fueron firmados por ambas partes como parte del proceso de negociación.

Las autoridades reiteraron el compromiso institucional con el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la pluralidad de voces dentro de la comunidad universitaria.

Mientras que la representante de las sedes regionales ante el Consejo Universitario e integrante de la comisión negociadora, Esperanza Tasies, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación y construcción colectiva para resguardar el bienestar institucional y la defensa de la educación superior pública.

Los estudiantes continúan con la toma del edificio a la espera de nuevos avances en las negociaciones.