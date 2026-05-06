UCR pide frenar incorporación a Acuerdo Transpacífico por riesgos "devastadores" para agro

La Universidad de Costa Rica (UCR) pidió, tanto a la administración saliente como a la entrante, suspender la incorporación de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés).

Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, la casa de enseñanza formalizó su solicitud al presidente Rodrigo Chaves y a quien será su sucesora a partir del viernes, Laura Fernández, para que frenen el proceso por los riesgos "devastadores" que esa alianza representa para el agro y la seguridad alimentaria del país.

El centro de estudios advirtió que las condiciones actuales de la negociación que lleva a cabo el Gobierno de la República pueden acarrear consecuencias económicas y sociales "irreversibles" para el país. En esa línea, se apuntó que el camino hacia el acuerdo comercial ha estado marcado por la unilateralidad, pues en cuatro años no se ha garantizado un diálogo vinculante y participativo con los sectores que eventualmente pueden verse afectados.

La institución añadió que, producto de la forma en la que se realiza el proceso, se han omitido criterios técnicos relevantes, como los señalamientos hechos por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) sobre la ausencia de estudios sólidos que justifiquen la apertura de mercados en un sector que ya coloca el 95% de su producción bajo tratados.

El análisis universitario profundiza en una asimetría estructural que —sostiene— "pondría en jaque" la seguridad alimentaria y nutricional del país y que expondría al agro costarricense a una competencia directa con potencias mundiales "en condiciones de total desigualdad".

Puntualmente, la casa de enseñanza indicó que un eventual ingreso sin salvaguardas de Australia representaría una amenaza para más de 7.000 productores de caña y cerca de 10.000 fincas ganaderas, mientras que la competitividad de Malasia —segundo productor mundial de palma aceitera— amenazaría el sustento de 3.000 familias palmicultoras.

En el sector lácteo, en cambio, se entraría en competencia con Nueva Zelanda, el líder global en leche en polvo, lo cual genera preocupaciones a 27.000 unidades productivas.

La entrada de café y arroz desde Vietnam, con costos significativamente menores, terminaría por desplazar la producción nacional, en perjuicio de miles de caficultores, indica el pronunciamiento.

El centro de estudios además recordó que existen factores internos que pueden agravar la situación, como la apreciación del colón (superior al 30% en el último año), las altas tasas de interés, el elevado costo de los insumos y el colapso logístico en infraestructuras clave, como Puerto Caldera.

Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Tensión previa

La Universidad de Costa Rica es la segunda en pronunciarse contra el Acuerdo Transpacífico recientemente. Recién el 1.° de mayo pasado, fue la Iglesia la que lo hizo.

Según reportó el sitio de noticias El Observador, ese día, durante la misa en honor a San José Obrero, el arzobispo José Rafael Quirós solicitó al Poder Ejecutivo que desista de la inclusión de Costa Rica en la alianza.



Para el líder religioso, el pacto no trae ninguna oportunidad de comercio o acceso para diversificar las exportaciones. Asimismo, subrayó la necesidad de proteger a los agricultores nacionales frente a las condiciones del mercado internacional y del clima.



En respuesta a esa publicación, el ministro de Comercio Exterior saliente, Manuel Tovar, lamentó en su cuenta de X el discurso dado por Quirós.

"La Iglesia católica debe promover la fe y predicar la palabra de Dios. La política comercial a quien le corresponde. Estoy seguro que la Iglesia vela por el bienestar de todos, sobre todo los más necesitados. Los acuerdos comerciales precisamente lo que buscan es eso: dar oportunidades de empleo y generar mayor bienestar a la población", escribió el jerarca.

Precisamente, es Tovar quien ha liderado las negociaciones para la incorporación de Costa Rica a esa alianza. Si bien él no seguirá al frente de la cartera en la próxima administración —pues continuará como canciller—, sí lo hará su viceministra, Indiana Trejos, por lo que es previsible que la línea respecto al pacto se mantenga en el mandato de Laura Fernández.

El Acuerdo Transpacífico es un tratado de libre comercio y cooperación económica entre 12 países de la cuenca del Pacífico. Quienes integran la alianza son México, Canadá, Perú, Chile, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Brunei.