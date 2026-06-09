UCR inaugura moderno edificio en Sede de Guanacaste

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó este martes su nuevo edificio de aulas en la Sede de Guanacaste, en Liberia, en la cual están matriculados 2.400 estudiantes.

El costo total de las obras es de ₡1.502 millones, con los que ahora se vienen a resolver necesidades de capacidad instalada, informó la casa de enseñanza en un comunicado.

La estructura incluye 12 aulas para enseñanza magistral, dos laboratorios especializados —de informática y de idiomas—, un área de cubículos para 12 docentes, servicios sanitarios, espacios técnicos y áreas de apoyo académico.

Como parte del proyecto, se realizó una remodelación integral del pabellón existente y la construcción de una ampliación de dos niveles. En el primer nivel se adecuaron ocho aulas, oficinas docentes y espacios de soporte institucional, mientras que el segundo nivel incorpora cuatro aulas adicionales y los dos laboratorios especializados.

La nueva edificación incorpora estándares modernos de construcción y sostenibilidad, sistemas de ventilación natural complementados con aire acondicionado, redes de voz y datos, sistemas de seguridad electrónica y cubiertas termoacústicas diseñadas para mejorar el confort térmico de los usuarios.

Para el rector Carlos Araya, la inversión representa una apuesta por el desarrollo de la provincia y por la ampliación de oportunidades para las nuevas generaciones.

"Cada espacio construido para la educación es una puerta que se abre al conocimiento, la movilidad social y el progreso de las comunidades", afirmó el académico.

La institución explicó que la infraestructura responde a un crecimiento sostenido de la población estudiantil, a su compromiso de modernizar los espacios actuales y de fortalecer las sedes regionales.

En ese sentido, Araya apuntó que el nuevo edificio permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, así como responder a las necesidades actuales y futuras de la región.

Otras inversiones

La entrega del nuevo edificio de aulas forma parte de una estrategia más amplia de inversión en la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica.

Recientemente, y después de siete años, el centro de estudios inauguró un nuevo espacio para el uso de la Asociación de Estudiantes. Ahora los alumnos cuentan con un espacio para el estudio, la convivencia, la organización estudiantil y el descanso.

Se trata de una estructura de 217 metros cuadrados (m2), con sala de reuniones, espacios para encuentros presenciales y virtuales, computadoras con acceso a Internet, comedor, áreas de estudio individual, sala de espera, televisión, juegos de mesa y servicios sanitarios.

Asimismo, la casa de enseñanza ejecutó trabajos de restauración en la piscina de la sede mediante una inversión de ₡44 millones. Las labores incluyeron la remoción y sustitución de la vitrocerámica, mantenimiento del sistema electromecánico y contemplan la instalación de nueva iluminación, cubierta para salvavidas y podios de salto.

En marcha se tiene además la construcción de una clínica destinada a brindar servicios de salud a estudiantes, personal docente y administrativo, mediante la adecuación del antiguo edificio de residencias estudiantiles. Para ello se lleva a cabo una inversión cercana a los ₡272 millones.