UCR hace un llamado a retomar el diálogo tras incidente violento en manifestación estudiantil

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó la agresión sufrida por estudiantes durante una manifestación en San Pedro de Montes de Oca y pidió retomar el diálogo como vía para resolver el conflicto por el financiamiento de la educación superior.



La posición institucional surge luego de los hechos ocurridos la noche del martes, cuando un vehículo embistió a estudiantes que participaban en una protesta frente al Outlet Mall, en medio de la tensión por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.





En un comunicado oficial, la Rectoría calificó como “inaceptable” cualquier forma de violencia y subrayó que nada justifica agresiones contra personas que ejercen su derecho a manifestarse. Además, enfatizó que este tipo de acciones contradicen los principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos fundamentales.

​“La protesta social es un mecanismo legítimo en democracia”, indicó la UCR, al tiempo que hizo un llamado urgente a la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica, especialmente en un contexto donde los espacios de diálogo se han visto debilitados.

La institución también expresó su solidaridad con el estudiantado, al que reconoció por manifestarse en defensa de la educación superior pública, considerada un pilar para el desarrollo nacional y la equidad social.





Contexto del conflicto



La manifestación se desarrolló luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno y las universidades públicas en torno al FEES 2027.



Ante la falta de acuerdo, la definición del presupuesto pasará a la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo tendría mayoría. De mantenerse la línea del Ejecutivo, el incremento podría ser del 0%, conservando el monto actual de ¢593.484 millones.



Durante la protesta, se vivieron minutos de tensión cuando un conductor intentó atravesar el bloqueo y terminó embistiendo a varios manifestantes. El avance del vehículo fue frenado por la resistencia de los estudiantes.



Al lugar acudieron oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito para controlar la situación.



Finalmente, la UCR reiteró que el diálogo, con responsabilidad y respeto, es el único camino legítimo para alcanzar acuerdos en beneficio del país.

Ahora el futuro del FEES 2027 está en manos de la Asamblea Legislativa entrante, que asumirá el próximo 1° de mayo.





