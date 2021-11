Turistas también tendrán que presentar QR para entrar a comercios

Los turistas que visiten Costa Rica también tendrán que presentar su certificado de vacunación QR para entrar a los comercios.

En diciembre será solamente en los lugares que escojan pedirlo, pero en enero se deberá solicitar de manera obligatoria.



Según las autoridades, dentro del sistema del pase de Salud se generará el código firmado por el Ministerio de Salud.

Esta medida no ha sido bien aceptada por la Cámara Nacional De Turismo (Canatur), que asegura que se debería de posponer unos meses, al menos hasta que pase la temporada alta.

Javier Pacheco, presidente de la Cámara de Hoteles, resaltó el hecho de que no están en contra de la vacunación, pero que sí se debe tomar en cuenta que el sector turístico todavía no está ni cerca a alcanzar una recuperación económica satisfactoria.

"Si ponemos límites o trabas como es el código QR, nosotros esperamos que vaya a ver una afectación de hasta 40% de gente que no venga, gente que ya hizo reservaciones que va a cancelar o gente que tenía intención de venir que no van a reservar", dijo.

La medida se agrava por el hecho de que, según el Canatur, el 47% de los extranjeros que vienen a Costa Rica no están vacunados, lo que ha generado muchas cancelaciones de reservas.

Esperan una pérdida de hasta 600 millones de dólares durante la próxima temporada alta.

"No están claras las reglas, no está claro cómo funciona el QR, cómo funciona en niños cuando hay países que ni siquiera están vacunando a gente menor de edad. No sentimos que es una medida eficiente, estamos enviando al mundo un mensaje incorrecto", añadió.