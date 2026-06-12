Turismo y transportistas sufren pérdidas por cierre del kilómetro 56 en Ruta 27

El cierre en el kilómetro 56 de la Ruta 27, San José hacia Caldera, ya genera fuertes afectaciones para el transporte y el turismo.



Los transportistas aseguran que los viajes tardan hasta tres horas más y que la productividad cayó cerca de un 50%, al pasar de dos viajes diarios a solo uno en algunos casos.



El sector turístico reporta menos visitas al Pacífico central por las presas y retrasos.



Por su parte, la concesionaria de la vía indica que no hay fecha de reapertura, ya que no es posible instalar un puente temporal por falta de una estructura adecuada y por las condiciones del terreno.

