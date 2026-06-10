Turismo en Guanacaste cumple una semana paralizado por fuerte oleaje

El fuerte oleaje que afecta la costa del Pacífico Norte mantiene prácticamente paralizada la actividad turística marítima en Guanacaste desde hace más de una semana, generando pérdidas económicas para decenas de emprendedores y operadores turísticos.

Aunque las condiciones del tiempo han mostrado una leve mejoría en las últimas horas, el estado del mar continúa representando un riesgo para la navegación, por lo que muchas embarcaciones permanecen sin salir a trabajar.

En sitios como Playas del Coco, numerosos operadores de tours, dedicados a actividades como snorkel, pesca deportiva y paseos al atardecer, aseguran que acumulan nueve días consecutivos de inactividad.

“Tenemos nueve días de estar inactivos por las condiciones del tiempo, porque es un poco riesgoso tanto para la vida de nosotros como para la de los clientes”, relató uno de los afectados.

La situación no solo impacta a las grandes empresas hoteleras, sino también a pequeños emprendedores que dependen diariamente de la operación de sus embarcaciones para generar ingresos.

Además de la suspensión de recorridos turísticos, algunos propietarios reportan daños en sus botes debido al fuerte oleaje, principalmente en sectores como Playas del Coco, Tamarindo y Playa Flamingo.

Los operadores afirman que han preferido cancelar las actividades para evitar accidentes, especialmente porque las condiciones mar adentro siguen siendo complicadas.

La emergencia ocurre mientras las autoridades mantienen operativos de búsqueda de cuatro pescadores artesanales desaparecidos tras el vuelco de una embarcación en Tamarindo, incidente que ocurrió en medio del fuerte oleaje que afecta la costa del Pacífico Norte.

Según las autoridades, el fenómeno responde tanto a la influencia indirecta de la tormenta tropical Cristina como al ingreso de un tren de olas proveniente del sur del continente, condiciones que han mantenido alterado el comportamiento del mar durante varios días.