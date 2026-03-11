Túnel hidráulico puede acabar con inundaciones en quebrada Los Negritos: costo frena obra

La propuesta para mitigar las inundaciones en la quebrada Los Negritos ya fue planteada por expertos y consiste en la construcción de un túnel hidráulico tipo baúl que permitiría desviar el caudal hacia el río Torres.

Según explicó Roberto Villalobos, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el sistema permitiría conducir el agua a través de una infraestructura subterránea que pasaría por debajo de Barrio Dent (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el túnel podría soportar hasta 55 metros cúbicos de agua por segundo, lo que ayudaría a reducir el riesgo de desbordamientos en la zona.

La obra, además, se desarrollaría en tres fases, ya que debe construirse en paralelo a la estructura que colapsó anteriormente.

No obstante, el principal obstáculo para ejecutar el proyecto es el financiamiento. El ingeniero José Ugalde, del Instituto Costarricense de Electricidad, indicó que el costo estimado ronda los $13,8 millones, una cifra que actualmente excede la capacidad presupuestaria de la Municipalidad de Montes de Oca.

Ante este panorama, la discusión se trasladó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, específicamente a su Comisión de Infraestructura.

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, señaló que el debate se centra en definir la figura legal que permitiría que el ICE asuma la construcción del túnel hidráulico.

Mientras se define el mecanismo para financiar la obra, el proyecto continúa en análisis como la principal alternativa para reducir las inundaciones que afectan a comunidades cercanas a la quebrada.