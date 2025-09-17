TSE suspende solicitudes de cédula digital tres días después de su lanzamiento

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspendió de manera temporal las solicitudes de la nueva cédula digital apenas tres días después de su lanzamiento, tras reportarse problemas con la activación en teléfonos con sistema operativo Android.



Según datos oficiales, más de 29.600 personas solicitaron la identidad digital costarricense. No obstante, solo 15.469 lograron activarla, mientras que el resto enfrenta dificultades para verificar el código QR, ya que la aplicación para Android aún no está disponible (ver video adjunto de Telenoticias).



La suspensión se aplicó el viernes pasado debido a los inconvenientes técnicos, confirmó Xenia Guerrero Arias, de Estrategia Tecnológica del TSE. De momento, la institución no tiene una fecha estimada para reanudar el servicio.



En cuanto a los usuarios que ya pagaron los ₡2.600 correspondientes al trámite pero no han logrado descargar la aplicación, el Tribunal no detalló cuál será la solución inmediata. La vigencia de la cédula digital es de cuatro años.

