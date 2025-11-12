Tribunal anula orden de reinstalar teles y microondas en máxima seguridad

Al resolver una apelación, el Tribunal Penal de Alajuela anuló una resolución que ordenaba reinstalar televisores y microondas en el Circuito de Alta Contención y Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucion﻿al Jorge Arturo Montero, más conocido como "La Reforma".

La información la confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante una consulta de Teletica.com.

De momento, se desconocen las razones por las cuales el órgano jurisdiccional dejó sin efecto la sentencia 2025006475, emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, el 29 de agosto pasado. Únicamente se detalló que el expediente será retornado a ese despacho para el dictado de una nueva resolución.

La resolución anulada disponía la inmediata colocación de un televisor en cada uno de los pabellones de estos sectores de la prisión, la autorización del ingreso y el uso de un radio a aquellos reclusos que lo solicitaran, así como la realización de un estudio con criterios técnicos sobre la necesidad de imponer esta restricción a la población penitenciaria, entre otros aspectos.

De hecho, de ese mismo documento se desprende una recomendación a la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares, para que se formulara un amparo electoral contra la prohibición de televisores, radios y periódicos, por una potencial violación a los derechos políticos de los reos.



Este medio dio a conocer el 3 de octubre anterior del recurso planteado por la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, pero en ese momento tampoco se detallaron los motivos que impulsaron la apelación planteada.

Sin embargo, la sentencia sí ha sido públicamente cuestionada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, al igual que por su ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.

Este último señaló a la jueza que suscribió el fallo (de apellido Carballo) de haberse extralimitado de sus funciones. En esa línea anunció el 3 de setiembre pasado —día en que Teletica.com dio a conocer la resolución— que denunciaría a la decisora por abuso de autoridad y prevaricato. No obstante, un mes después, el Ministerio Público no había recibido gestión alguna contra la juzgadora de parte del jerarca.



La cartera responsable de la administración del Sistema Penitenciario sostiene que los aparatos electrónicos en cuestión han sido reiteradamente utilizados por privados para ocultar objetos prohibidos, como drogas, celulares o cables.

Pero la institución además apuntó que frecuentemente esos electrodomésticos son modificados para la fabricación de armas punzocortantes.



Asimismo, existen informes de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos que puntualizan riesgos de que los aposentos en las cárceles cuenten con instalaciones eléctricas "susceptibles a ser manipuladas", ya que pueden ser utilizados para provocar incendios o electrocuciones.

