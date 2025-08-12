Tres de cada 10 pagos en buses ya se hacen de manera electrónica

El uso de pagos electrónicos en el transporte público costarricense continúa creciendo. Datos del Banco Central indican que, a junio de 2025, se han registrado 35 millones de transacciones sin contacto en autobuses y trenes de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que representa un movimiento de más de ₡15 mil millones.

El sistema, que funciona con tarjetas de pago sin contacto o billeteras electrónicas, ya está presente en 1.488 autobuses pertenecientes a 37 empresas de transporte masivo de pasajeros.

La información estadística muestra que, en el caso de los autobuses, cerca del 30% de los pagos se realizan de manera electrónica, aunque la cifra varía según la ruta.

En el servicio de trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), donde la tecnología está disponible en todas las unidades, se han contabilizado aproximadamente 4,6 millones de transacciones.

La mitad de los usuarios de este medio ya no utiliza efectivo, según las estimaciones de la institución.



Al momento de evaluar las cifras, es importante considerar que Incofer implementó el sistema de pago en setiembre de 2021, mientras que los autobuses empezaron a implementarlo de manera paulatina desde abril de 2022.

Los usuarios de bus pueden pagar de manera electrónica únicamente en algunas líneas de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. La capital tiene 18 operadores de transporte público que aceptan este método, liderando la lista. El 5 de agosto, Cartago incorporó validadores de pago en 109 autobuses de los cinco cantones de la provincia, acción que la coloca en segundo lugar respecto a la cantidad de operadores, con ocho.

Las provincias costeras deberán esperar para contar con el servicio. Las autoridades estiman que para finales de este 2025 esté disponible en al menos 2.500 autobuses, lo que cubriría alrededor del 80% de los viajes que se realizan en el país.



Además, estiman que se harán unas 200 mil transacciones diarias mediante pago electrónico.

“Estamos comprometidos con completar la implementación del pago electrónico en toda la Gran Área Metropolitana. Esta iniciativa nos permitirá transformar la experiencia de millones de costarricenses con un sistema de pago más ágil, seguro y conveniente”, señaló Kattia Montero, country manager de Mastercard para Costa Rica, empresa que ha impulsado esta forma de pago en conjunto con las instituciones públicas.

El Banco Central ha señalado en múltiples ocasiones al SINPE-TP como una alternativa para acceder de forma más rápida y eficiente al transporte público, así como brindar mayor seguridad a los usuarios, porque se disminuye el uso de efectivo y con ello las posibilidades de que un delincuente encuentre atractivo intentar robar en una unidad.