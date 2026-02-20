Tras negativa del MOPT, alcalde revela futuro de acuerdo que prohibió camiones en Ruta 10

Tras la negativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de aplicar la restricción al paso de tráileres por la Ruta 1, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, aseguró que el acuerdo municipal se mantendrá vigente, aunque su ejecución no dependa del gobierno local.

“El acuerdo del Concejo se mantiene, no será derogado”, afirmó el jerarca ante consultas de Teletica.com.

Según explicó, el Concejo Municipal únicamente respaldó una recomendación técnica contenida en un estudio elaborado en 2021 por Ingeniería de Tránsito del propio MOPT.

“En el estudio de ellos dicen que la implementación le corresponde a Ingeniería de Tránsito. Nosotros, como Concejo Municipal, lo único que hicimos fue tomar el acuerdo para respaldar esa recomendación”, señaló.﻿

“Ahora, ahí en el estudio está la recomendación; la implementación le corresponde a ellos. Si ellos no lo van a hacer, son ellos. Nosotros mantenemos la posición”, añadió.

El pasado 17 de febrero, el Concejo aprobó prohibir el paso de camiones de 12 metros o más por el casco urbano del cantón.

La medida se fundamentó en el informe técnico que advierte que este tipo de vehículos invade carriles contrarios y aceras peatonales, aumentando el riesgo de accidentes. Además, señala que no existen rutas alternas con radios de giro adecuados dentro de la red vial local.

No obstante, el MOPT respondió que la decisión es improcedente, debido a que se trata de una ruta nacional cuya competencia corresponde al Gobierno Central.

“La Municipalidad ni siquiera tiene Policía de Tránsito Municipal para implementar los acuerdos que ellos mismos deciden y más bien necesitan colaboración nuestra con la Policía de Tránsito. El informe que utilizan es de hace seis años, que en su momento fue rechazado por la Municipalidad y ahora quieren implementarlo de forma parcial y a conveniencia”, indicó la institución en un oficio.

Además, aseguró que no enviará oficiales de Tránsito para aplicar la medida.

Ante este escenario, Hidalgo señaló que ya solicitó una audiencia con el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, así como con los equipos técnicos responsables del estudio, con el fin de buscar soluciones conjuntas.

El alcalde enfatizó que el objetivo del municipio no es cerrar el paso al comercio ni impedir la circulación de camiones, sino garantizar la seguridad vial en el casco urbano.

“Si nos dan ampliación de curvas, carriles de ascenso, demarcación y colocación de señalización, no hay ningún problema. No estamos en contra de que los camiones circulen, pero estamos defendiendo la vida de las personas”, afirmó.



