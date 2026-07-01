Tras fallida licitación, CCSS buscará en el extranjero oferentes para hospital de Limón

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) eliminó la precalificación y ampliará al plano internacional la licitación para el nuevo Hospital Tony Facio, en Limón.

Esto luego de que el primer concurso para adjudicar el diseño, la construcción y equipamiento del centro médico fracasara por falta de ofertas.

Aquel fallido proceso únicamente consideró a cinco empresas nacionales, quienes adujeron diferentes razones para no plantear propuestas por el proyecto. Entre las razones que se mencionaron estaban la inseguridad que se vive en la provincia y los constantes cierres de la Ruta 32, entre otros.

Ya desde el 10 de abril pasado, el gerente de Infraestructura de la institución administradora de los servicios públicos del país, Jorge Granados, había indicado en entrevista con Teletica.com la valoración de cambios en la licitación.

Aquellas opciones que entonces se discutían fueron anunciadas este miércoles como modificaciones reales al proceso por la presidenta ejecutiva de la entidad que vela por la seguridad social, Mónica Taylor.

"Estamos sacando una nueva licitación que ya no sea con precalificación, sino que sea más abierta, incluso internacional, invitando a empresas de otros países para que vengan a hacer la licitación y la construcción del hospital. Entre más oferta tengamos, obviamente las posibilidades de la construcción inmediata del hospital de Limón van a ser una realidad", señaló la jerarca. "La licitación sale en la última semana de julio. Sale para invitar a todos esos oferentes nacionales e internacionales para la construcción del hospital", agregó.

Se espera que, tras la publicación del cartel, la adjudicación tarde casi un año en quedar en firme.

Ante consultas de la presidenta Laura Fernández, la jerarca dijo que espera que el levantamiento del proyecto inicie el otro año.

"Eso quiere decir que el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se celebra el 31 de agosto, si no me falla la memoria, de 2027, usted y yo, si Dios nos da vida, vamos a ir a ver cómo inicia la construcción del nuevo hospital de Limón. ¿Eso quiere decir?", manifestó la mandataria. "Sí señora, así es", contestó la presidenta ejecutiva.

La sede actual del hospital está bajo la amenaza constante de un evento natural, ya que la estructura está situada en la costa, en el corazón del cantón limonense. Sus alrededores son ocupados por concurridas carreteras, lo que dificulta el acceso a los vehículos de emergencia y hace imposible pensar en una más que necesaria ampliación.



Esas condiciones, sumadas a un deterioro considerable de la infraestructura, hacen urgente la construcción de un nuevo edificio.

La construcción y el equipamiento del centro médico se estiman en ¢208.782 millones.