Fracasa licitación de ¢210 mil millones para nuevo y urgente hospital de Limón

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró infructuosa la licitación para la construcción del nuevo Hospital Tony Facio, en Limón; una obra considerada urgente, dado el estado en el que se encuentra la sede actual del centro médico.

Así lo dispuso la Junta de Adquisiciones de la institución administradora de los servicios públicos de salud, luego de constatar la falta de ofertas en el concurso 2025LY-000003-0001101107.

"Declarar infructuoso el procedimiento de compra; Licitación Mayor, expediente digital n° 2025LY-000003-0001101107, tramitada para la 'Construcción y equipamiento nuevo hospital de Limón (CCSS-0184)', registrado con el código institucional n° 0-02-10-0120, Obra Pública, bajo la modalidad de cantidad definida (llave en mano). Lo anterior de conformidad con lo regulado en el articulo 51 Ley General de Contratación Pública y articulo 139 de su Reglamento, por cuanto, según las razones esbozadas por la unidad promovente, al presente concurso no se presentaron ofertas", se extrae del acta del órgano decisor.



La determinación se encuentra en firme, según el oficio GL-SJAD-0018-2026, remitido por la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Adquisiciones al gerente interino de Infraestructura y Tecnología de la entidad, Jorge Granados. Teletica.com tiene en su poder una copia del documento.

El faltante de ofertas en la licitación del proyecto valorado en ¢208.782 millones ocurre aun cuando cinco empresas incluso visitaron el terreno de 19 hectáreas, previsto para el levantamiento del inmueble.

Fue el 16 de junio de 2025 que representantes de las constructoras Van der Laat y Jiménez, Edita Ltda, Edificar S. A., Promed S. A. y Gonzalo Delgado estuvieron en la propiedad, tal y como se desprende de una bitácora disponible en el concurso, como lo pudo constatar este medio en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Apenas ocho días antes, Teletica.com publicó una entrevista con el director del Tony Facio, Daver Vidal, en la que expuso las razones por las cuales resulta indispensable una nueva casa.



La sede actual está bajo la amenaza constante de un evento natural, ya que la estructura está situada en la costa, en el corazón del cantón limonense. Sus alrededores son ocupados por concurridas carreteras, lo que dificulta el acceso a los vehículos de emergencia y hace imposible pensar en una más que necesaria ampliación.



Tales condiciones casi motivan una evacuación del centro médico durante el paso del huracán Otto, hace 10 años; pero también propiciaron un homicidio en el propio hospital, tres años atrás.

