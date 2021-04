Transportistas reclaman en Casa Presidencial que "les tomaron el pelo"

Transportistas de servicios especiales se mantienen en las afueras de la Casa Presidencial pidiendo a las autoridades, nuevamente, que los dejen trabajar.

Se trata de un sector conformado por unas 600 personas, según estima la Asociación Nacional de Transportistas (Anatrans). Este servicio abarca a quienes realizan viajes de familias grandes que desean ir a la playa, transporte para funerales, entre otros.

Jesús Campos, secretario general de Anatrans, explicó que el Consejo de Transporte Público (CTP) les indicó, meses atrás, que debían pagar todos los requisitos para obtener el permiso, como el marchamo, pólizas y Riteve.







Sin embargo, luego de hacer esa inversión, que podría rondar el millón de colones, solamente los dejaron trabajar un mes.

"Les dieron el permiso por un mes y al mes siguiente ya no se los quisieron dar más. Fue una tomada del pelo lo que les hizo el CTP”, comentó Campos.

El secretario aseguró que, hasta este momento, no han tenido una explicación concreta por parte de las autoridades, nada más decidieron quitarles el permiso "de un día para otro".

“En este momento, según el CTP, hay muchas ofertas como los de turismo, estudiantes, pero este servicio especial es un servicio que ya le ha dado toda la vida a la comunidad y que de la noche a la mañana no van a venir a cambiar”, añadió Campos.

El sector considera que esta incertidumbre provoca que las personas hagan los servicios de manera ilegal.

“Yo no sé en qué está pensando el CTP, porque conducen a la gente a pasarse a placa particular y eso no está bien”, dijo.