Transportistas, buses y taxistas suspenden paro nacional tras reunión con Gobierno

Representantes de los transportistas, autobuseros y taxistas suspendieron temporalmente el paro nacional convocado para este martes, esto tras una reunión con el Gobierno.

Esto mientras avanzan las negociaciones en las mesas de trabajo que se llevarán a cabo mediante una Comisión conducida por el Consejo de Transporte Público (CTP), el MOPT, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y Casa Presidencial, entre otras entidades.

“Luego de sostener varias reuniones llegamos a un acuerdo para iniciar una comisión técnica de trabajo, con dos mesas de temas que se irán abordando, esto le da tranquilidad a los usuarios de que van a recibir el servicio de transporte público y la importante del abordaje integral para ayudar al sector de transporte público”, explicó Manuel Vega Villalobos, director ejecutivo del CTP.

Entre los acuerdos están: instalar dos mesas de trabajo, una para abordaje del tema financiero y otra sobre cargas sociales, decreto de ampliación temporal sobre la vida útil de los taxis, atención prioritaria de vacunación de operadores de transporte público.

También piden revisar la metodología de tarifa de taxis y una directriz a la Policía de Tránsito para combatir el transporte ilegal.

Las autoridades vieron con preocupación que la eventual paralización de los servicios de transporte público podría tener efectos derivados no deseados en perjuicio del país y en consecuencia del mismo sector.

“Paralizar el transporte público podría incentivar la piratería mediante el traslado irregular de los usuarios que requieren irremediablemente llegar a sus trabajos o para atender sus necesidades básicas y los expone a situaciones de peligro y vulnerabilidad.

“El transporte público es una actividad dinámica y muy sensible, por ello se le instó a no incrementar la mala imagen de cara a las personas usuarias y ciudadanía en general; a que no se provoque un mayor aumento en los costos de operación del mismo sector”, expresaron en un comunicado.