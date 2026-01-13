Tránsito alerta: gran parte de motociclistas fallecidos en 2025 no tenían licencia

La falta de licencia se perfila como uno de los factores más repetidos en las muertes de motociclistas.

La Policía de Tránsito advirtió que la mayoría de los motociclistas que fallecen en accidentes de carretera en Costa Rica no cuenta con licencia para conducir, un factor que incide directamente en la gravedad de los choques y que volvió a quedar en evidencia tras una serie de muertes ocurridas en distintos puntos del país durante las últimas horas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en San Rafael Abajo de Desamparados, donde un joven de 18 años, de apellido Hernández, perdió la vida luego de perder el control de su motocicleta, caer al carril contrario y ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Horas después, en Playas del Coco, Carrillo de Guanacaste, un motociclista de 33 años, identificado como Legros, murió tras chocar contra un cerco y un poste del tendido eléctrico.

Otro hecho se registró en Aserrí, donde una mujer de 41 años, de apellido Madrigal, falleció tras un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano.

Estos casos se suman a una realidad nacional alarmante: Costa Rica cerró el 2025 con un récord histórico de 903 muertes en carretera, incluyendo fallecidos en el sitio del accidente y quienes murieron días después a causa de sus lesiones.

Por provincias, Alajuela encabezó la lista con 209 fallecidos, seguida de San José con 166, Puntarenas con 155, Guanacaste con 135 y Limón con 131. Cartago fue la provincia con menos muertes, con 39 casos.

A nivel cantonal, los puntos más críticos fueron San Carlos y San José, con 63 fallecidos cada uno, seguidos por Alajuela con 52 y Pococí con 38.

Las autoridades insisten en que portar casco, tener licencia vigente y respetar las normas de tránsito no es una formalidad, sino la diferencia entre la vida y la muerte en carretera.