Trámite de homologación de licencias extranjeras solo es presencia, recuerda MOPT

La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó que el trámite de homologación de licencias extranjeras se realiza de forma presencial y personal, únicamente con cita previa.

Los espacios para solicitar una cita están habilitados en línea las 24 horas del día, a través del Sistema de Acreditación de Conductores.

Durante los primeros nueve meses del año se habilitaron 16.442 citas para este servicio. Sin embargo, cerca de 3.000 personas no asistieron o se presentaron con requisitos incompletos.

Por ello, Educación Vial hace un llamado a quienes deseen aplicar para que sean puntuales y verifiquen previamente todos los documentos solicitados.

El trámite se ofrece en las 13 sedes de Educación Vial en todo el país y la cita no tiene costo.