Trabajo doméstico no remunerado es segunda actividad con mayor producción en economía

Cocinar, limpiar, cuidar a los hijos, atender a personas adultas mayores o administrar un hogar son tareas que no reciben un salario, pero tienen un enorme valor para la economía nacional.

Así lo revela la Cuenta Extendida del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que estima que estas labores generaron una producción de ₡14,3 billones durante 2022, convirtiéndose en la segunda actividad con mayor producción económica del país, solo por detrás de la industria manufacturera.

El estudio permite visibilizar el aporte de miles de personas que realizan diariamente estas actividades dentro de los hogares, sin recibir una remuneración económica por ello.

Entre las labores que más contribuyen a este valor destacan la preparación de alimentos, que concentra el 47,2% de la producción total, seguida de tareas relacionadas con la limpieza, el mantenimiento y la administración del hogar, así como el cuidado de personas.

En conjunto, el valor agregado generado por estas actividades alcanzó los ₡9,8 billones, cifra equivalente al 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Los datos evidencian el peso económico de un trabajo que, aunque suele pasar desapercibido en las estadísticas tradicionales, resulta fundamental para el funcionamiento de los hogares y la sociedad.

El Banco Central destaca además que, al incorporar estas labores al análisis económico, la producción atribuida a los hogares prácticamente se duplica, al pasar de ₡12,4 billones a ₡26,7 billones.

La investigación incorpora por primera vez estas actividades dentro del marco ampliado de las cuentas nacionales, permitiendo dimensionar con mayor precisión el impacto económico de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico no remunerado.