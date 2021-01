Trabajadores podrían negarse a usar WhatsApp personal para chats laborales

Los cambios en los términos de privacidad que informó WhatsApp, días atrás, han generado que muchas personas decidieran cambiarse de aplicación de mensajería.

Sin embargo, gran cantidad de chats labores se encuentran en esta red social. ¿Qué pasaría si una persona decide cerrar su cuenta, pero los chats y comunicación de su trabajo continúan en este medio?

Según Marco Durante, abogado especialista en derecho laboral, hay dos escenarios que se detallarán a continuación.

1. Cuando el trabajador utiliza su teléfono celular propio

En caso de que la persona utilice el teléfono celular propio para sus labores, estaría en total derecho de negarse a utilizar la plataforma.

"En ese sentido, el trabajador válidamente podría pedirle al patrono que se mude a otra plataforma que no representa para él una mayor exposición", indicó Durante.

¿Qué pasa si el patrono no se quiere mudar?

"Si el patrono no se quiere mudar a otro sistema, no debería de tener un perjuicio en su trabajo con motivo de esta decisión porque estamos en presencia de un trabajador que, usando su teléfono personal, no quiere compartir con WhatsApp información propia que se va a obtener de estar utilizándola como su plataforma de comunicación con el patrono", explicó.