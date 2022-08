Trabajadores municipales exigen a Johnny Araya aumento salarial

22 de agosto de 2022, 7:29 AM

Decenas de trabajadores de la Municipalidad de San José se manifestaron, la mañana de este lunes, exigiendo un aumento salarial.

Se trata de recolectores de basura y encargados del aseo de vías de la capital.

Indican que solamente se les va a aumentar un 4,12%, monto que consideran muy bajo y que "ni siquiera cubre la inflamación".

“Estos trabajadores tienen tres años de no tener ajuste de salario, más bien el alcalde les rebajó un 0,50. Esta es la municipalidad más poderosa de Centroamérica económicamente hablando y no se vale que Johnny Araya venga a decirnos que no hay plata, cuando sabemos que se van millones de millones en contrataciones privadas”, dijo Édgar Morales, coordinador de la protesta.