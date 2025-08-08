¿Torneo más parejo? Solo un partido se ha resuelto por más de dos goles

“Veo un campeonato muy parejo. No creo que vaya a haber goleadas, los marcadores van a ser muy justos: 1-0, 2-1… cosas así…”.

Esta fue la frase con la que el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, declaró apenas en la primera fecha tras un estrecho triunfo de 1-2 ante Sporting FC.

Luego vino para los manudos un 1-0 in extremis ante Guadalupe FC, el recién ascendido que venía de empatarle a Herediano en la primera fecha.

Un bicampeón Herediano que cayó en la última jornada ante Puntarenas FC en su casa por un gol de diferencia.

De hecho, la diferencia de un gol ha sido la tónica en las primeras dos fechas de lo que va del Torneo de Apertura 2025.

Entonces, ¿es un torneo mucho más parejo, tal y como lo dice Óscar Ramírez?

Los números del Apertura 2025 dicen que en las dos jornadas (10 partidos) se marcaron 21 goles para un buen promedio de 2.1 anotaciones por juego.

Sin embargo, de esos 10 juegos, solo uno se solventó por más de dos goles, que fue el 2-0 del Saprissa ante San Carlos, por lo que el Machillo podría llegar a tener la razón.

Si se compara con las dos primeras fechas del certamen anterior, es decir, el Clausura 2025, vemos que para las dos primeras fechas se habían marcado 37 goles para un promedio de gol de 3.1 por partido.

Pero hay que recordar que tras la revocación de las licencias a Guanacasteca y Santos, el campeonato disminuyó de 12 a 10 equipos, por lo que se contrastan los promedios, más que el total de anotaciones.

Eso sí, en las dos primeras fechas del campeonato pasado ya se habían presentado varios marcadores abultados, como el 6-3 de Alajuelense a Santa Ana, el 5-0 de Cartaginés a Santos y un 4-1 de Herediano a Guanacasteca.

En esa ocasión, cuatro partidos se definieron por más de un gol, distando mucho a lo que sucede en este inicio del campeonato.

Veremos si en las próximas fechas se mantiene ese cerrado torneo o bien si llega a darse algún marcador más abultado.

Resultados primeras fechas del Clausura 2025:

Jornada 1 (24 al 27 julio 2025)

Guadalupe F.C. 0–0 Herediano

Liberia 1–0 Cartaginés

Puntarenas F.C. 1–2 San Carlos

Pérez Zeledón 0–1 Saprissa

Sporting F.C. 1–2 Alajuelense





Jornada 2 (1 al 3 agosto 2025)

Saprissa 2–0 San Carlos

Sporting F.C. 0–1 Cartaginés

Herediano 2–3 Puntarenas F.C.

Liberia 2–2 Pérez Zeledón

Alajuelense 1–0 Guadalupe F.C.

Total de partidos jornadas 1 y 2 del Apertura 2025):

Goles: 21

Partidos: 12

Promedio general: 2.1 goles por partido