Tope Nacional 2025 ya tiene sede confirmada

Cartago será la sede del Tope Nacional 2025, conocido oficialmente como el Día Nacional del Caballista Costarricense, tras la aprobación unánime del permiso por parte del Concejo Municipal durante su última sesión. La decisión permitirá que el evento se desarrolle en las principales calles del centro de la provincia.

El evento, que reúne a miles de jinetes y espectadores de todo el país, se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre, fecha tradicionalmente reservada para esta celebración (ver video adjunto de Telenoticias).

La organización estará a cargo de Laura Collado, Man yu Fung Li y Rogelio López, quienes conforman la comisión responsable de la logística y coordinación general.

Según informó la municipalidad, ya se trabajan los detalles de seguridad, limpieza, tránsito y ordenamiento vial, con el apoyo de distintas instituciones públicas y cuerpos de emergencia.

El objetivo es garantizar un Tope Nacional seguro, ordenado y con el menor impacto posible para los vecinos y el comercio del centro cartaginés.

Con esta confirmación, Cartago se prepara para recibir a caballistas, visitantes y comerciantes, consolidándose como el punto de encuentro de la edición 2025 de esta reconocida festividad nacional.