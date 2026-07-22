Tipo de cambio y préstamos personales pueden estar frenando solicitudes de crédito

El acceso al crédito en Costa Rica mantiene una marcada desaceleración desde hace más de un año, un comportamiento que, según la Oficina del Consumidor Financiero, responde a una combinación de factores como el menor dinamismo de la economía, el comportamiento del tipo de cambio y el posible crecimiento del financiamiento informal.

De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional (UNA), la cartera de crédito del sistema financiero apenas registró un crecimiento del 0,08% entre 2025 y 2026, una cifra que refleja la cautela tanto de las entidades financieras como de los consumidores (ver video adjunto en la portada).

Para la Oficina del Consumidor Financiero, una de las principales razones de esta desaceleración es el menor crecimiento de la actividad económica, que lleva a personas y empresas a posponer decisiones de inversión o endeudamiento.

Según explicó Danilo Montero, cuando la economía pierde impulso, las entidades financieras también adoptan una postura más conservadora al otorgar préstamos, mientras que los consumidores muestran mayor prudencia antes de asumir nuevas obligaciones financieras.

Otro de los elementos que incide en el comportamiento del crédito es la evolución del tipo de cambio.

Las variaciones en el valor del dólar pueden modificar las decisiones de financiamiento de personas y empresas, especialmente cuando los ingresos y las obligaciones financieras se encuentran en monedas diferentes.

La Oficina del Consumidor Financiero también advierte sobre un fenómeno que podría estar ganando terreno: el aumento de los préstamos informales.

Aunque no existen cifras concluyentes sobre su magnitud, la entidad considera que parte de las personas que no logran acceder al crédito formal podrían estar recurriendo a mecanismos de financiamiento fuera del sistema financiero regulado.

No obstante, Montero aclaró que no todo crédito informal corresponde a los denominados préstamos "gota a gota", ya que existen otras modalidades de financiamiento que operan al margen del sistema financiero formal sin necesariamente estar vinculadas a organizaciones criminales.

La Oficina del Consumidor Financiero recomienda a los usuarios analizar cuidadosamente las condiciones antes de adquirir cualquier deuda y recurrir, siempre que sea posible, a entidades reguladas por las autoridades financieras.