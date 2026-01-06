¡Tierno momento! Cría de manatí rescatada en Limón se quedó dormida mientras comía

Una bebé manatí que fue rescatada este lunes, luego de quedar encallada en una playa de Tortuguero en Limón, se quedó dormida mientras era alimentada por médicos veterinarios en el Centro de Rescate Animal Zoave.



“Ay, se durmió”, fueron las palabras de los encargados de su alimentación, que quedaron grabadas en video como un tierno momento de esta especie de animal marino que está en peligro de extinción y es símbolo nacional en Costa Rica.



La cría de manatí fue localizada sin que se observara la presencia de su madre. Tras el reporte, personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se mantuvo resguardando al animal y realizó un monitoreo activo en la zona con el fin de ubicar a la mamá; sin embargo, no se obtuvo ningún indicio de su presencia.

“El rescate se hizo en conjunto con el SINAC, Senasa, UNA, la empresa privada Boena y este centro de rescate. En este momento, estamos en una etapa crítica para la bebé y estamos haciendo todo lo posible para estabilizarla.

"Hicimos un acondicionamiento en nuestro centro de rescate para ofrecerle las mejores condiciones para su bienestar”, comentó Isabel Hagnauer, veterinaria de Zoave.

Así fue encontrada la cría de manatí en Tortuguero.

Ante la vulnerabilidad extrema de la cría y el alto riesgo que implicaba que permaneciera sola en la playa, se coordinó un traslado aéreo de emergencia hacia el Zoave donde permanece actualmente.

“La presencia de manatíes en aguas del Caribe costarricense no es un hecho aislado, pues estos mamíferos marinos suelen acercarse a la zona con relativa frecuencia”, señaló Elena Vargas, directora regional del Área de Conservación Tortuguero.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las cuales el manatí se separó de su madre.



La cría permanecerá por tiempo indefinido en rehabilitación, para posteriormente tratar de reinsertarla a su hábitat.

