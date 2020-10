Ticos protestaron en gran caravana contra más impuestos

Costarricenses montados en decenas de vehículos protestaron este sábado en una gran caravana en contra de los nuevos impuestos que anunció el Gobierno de la República.



“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, esto es un movimiento cívico que nace del corazón de las personas sin un partido ni banderas políticas, esto es patriotismo puro de un pueblo que está cansado de ver lo que se ha venido dando en los últimos dos años, donde se ha desactivado la economía de un país entero.

“Cientos de miles de familias con sus economías reducidas casi a nada, decenas de miles de negocias cerrados, decenas de miles de deudas, muchos perdieron todo lo que tenían, todos sus sueños y demás, gente que ha dejado sus profesiones para dedicarse a emprender”, expresó Mauricio Herrera, vocero del movimiento.

El llamado lo organizó el Movimiento Despierta Costa Rica en conjunto con el Bloque Patriótico Pacifista.

Esta es la segunda marcha ya que el pasado domingo también desfilaron hacia la casa del presidente, Carlos Alvarado.

“La clase política de este país no ha sufrido un solo día de esta pandemia de ahí es que esto nace, de la injustica social, no queremos más impuestos, no queremos este atropello sobre los trabajos sobre generadores de empleos.

“Lo que queremos es que entiendan que tiene que haber un cambio en la dirección de lo que se está haciendo. Hay que incentivar a los empleadores a que den trabajo, ayudándolos, dándoles incentivos para que generen empleos”, agregó Herrera.

El movimiento salió de la estatua León Cortés en La Sabana pasadas las 10 de la mañana, de ahí visitaron las casas de algunos diputados que están a favor de aprobar el proyecto, entre ellos, Carlos Ricardo Benavides.

“Vamos a visitar a tres diputados, dos de ellos completamente a favor de aprobar el paquete de impuestos.

“El mensaje es uno solo y es claro, ¡No queremos más impuestos! No más impuestos para nadie, ni para la clase pobre ni la clase media, ni la gente que genera trabajos en este país, no queremos que afecten el comercio que toquen a las marcas, ¡ya es suficiente! Ya tuvieron bastante con el plan fiscal #1 y con el IVA.

“Falta administrar mejor y para eso tienen que cambiar de personal y traer a gente realmente capaz, experta y exitosa en administración”, comentó el vocero.

Este movimiento considera que el gobierno debe sacarse la faja, reducir el gasto y buscar la eficiencia del Estado antes de tan siquiera pensar en aumentar más los impuestos a los costarricenses.

Agradecen la respuesta al llamado de este domingo, donde motocicletas y automóviles con banderas de Costa Rica recorrieron las calles.

“Nos tiene muy contentos el hecho que más gente se nos unió en esta segunda caravana, es una protesta pacífica, siempre priorizando la salud de todo el mundo, cada uno en su burbuja social, siempre con mascarilla o careta, y si alguien que no tiene que ver con el movimiento se infiltra serán sacados de la marcha”, explicó Mauricio.

El representante hizo un llamado a los políticos para que escuchen al pueblo y no ignoren el clamor de una mayoría por escuchar a una minoría.

“Parece que quieren destruir a la clase media y tener nada más a los ricos y a los pobres. El costarricense está despertando, ya estamos cansados, acá hay gente de todos los estratos sociales, desempleados, empleados públicos o privados y emprendedores”, concluyó.