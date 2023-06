Ticos en EE. UU. relatan cómo los afecta la intensa nube naranja

Las autoridades de Salud han recomendado no salir si no es necesario, las actividades al aire libre han sido canceladas, incluso en las escuelas. Quienes salen han optado por utilizar, nuevamente, las mascarillas.

“La cantidad de humo que hay ahí afuera es increíble, por todos lados, el sol casi no se ve, yo padezco de alergia, me ha afectado bastante los ojos. Nos han pedido que no salgamos, pero definitivamente esto no lo habíamos vivido antes”, contó Nuria Rosales, tica en Connecticut.