Tico en Turquía: "Me di cuenta por un hermano que me mandó un mensaje"

"El terremoto fue pasadas las 4 a. m. y sinceramente no sentí nada. Yo estaba dormido, no me di cuenta. Me di cuenta por un hermano que me mandó un mensaje haciéndome la consulta.

"Hubo una réplica pasadas la 1 p. m. y me comentan los dueños del hotel en donde estoy que ellos si la sintieron, pero no muy fuerte, yo estaba poniéndome zapatos en la habitación para salir y tampoco lo sentí", comentó a Teletica.com Moraga.