Tica en EE. UU. tras anuncio de Trump: “No sabemos qué dirección va a tomar todo esto”

Por Elías Alvarado | [email protected]

Fue cuestión de minutos, una vez juramentado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump comenzó a cumplir sus promesas de campaña y anunció “mano de hierro” ante la migración ilegal.

Trump ordenó el cierre de la aplicación CBP ONE que permitía a personas inmigrantes poder sacar citas de migración.

Ha sido una tarde movida en Estados Unidos, estas decisiones están dando de qué hablar a nivel mundial y los más de 160 mil costarricenses que residen en Estados Unidos también se muestran preocupados.

“Son muchas personas las que están asustadas con este nuevo gobierno de Trump, pero yo considero que, si usted está en regla con sus cosas, si no tiene problemas con la policía o problemas judiciales o con orden de deportación, creo que todo va a seguir igual, yo estoy optimista, creo que todo lo que es tema económico va a mejorar”, dijo Luis Valenciano, tico en Texas.

“Siento que el tipo de personas a las que quiere atacar Trump son las personas con récord criminal, que han creado algún tipo de problemas acá, evasión de impuestos, algo de eso que al país no le gusta”, agregó Fabián Solano, tico en Arkansas.

“Yo como costarricense como los latinos que nos encontramos en Estados Unidos, tenemos bastante incertidumbre, ansiedad, porque no sabemos qué dirección va a tomar todo esto, se habla de deportaciones masivas, que son las primeras órdenes que está dando el presidente Trump, pero no sabemos si esto se va a centrar en la parte de delincuencia o simplemente por no tener un papel legal en el país ya nos vamos a encontrar propensos a ser deportados”, agregó Tiffany Molina, tica en Florida.

Ayer detuvieron a 33 migrantes indocumentados, entre ellos un costarricense que era buscado por las autoridades por el delito de crueldad animal, al parecer este hombre, oriundo de Pérez Zeledón, tenía un orden de captura y enfrenta una deportación a Costa Rica.