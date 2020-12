Texas Tech y MICITT ofrecen becas para cursos especializados

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Texas Tech Costa Rica (TTU-CR) ofrecen becas al 100% en ocho cursos especializados que le permitirán a profesionales expandir sus conocimientos y adquirir nuevos.

Los cursos que ofrece la universidad son:

Introducción a la Ingeniería para la Excelencia Operacional

Aprendizaje de Python a partir de cero

Curso de Diseño y Manufactura de Dispositivos Médicos

Aprendizaje Estadístico Usando R

Estadísticas y Diseño de Experimentos Usando R

Desarrollo web Full Stack con The Texas Tech Coding Academy

Ciberseguridad con The Texas Tech Coding Academy

Además, TTU-CR ofrecerá el Certificado en Aprendizaje Automático (machine Learning), el cual dura seis meses y consta de los siguientes módulos:

Fundamentos del Aprendizaje Automático​

Aprendizaje Profundo

Aprendizaje por No-Supervisado

Procesamiento de Lenguaje Natural

Aprendizaje por Reforzamiento

“Un profesional que no se actualiza, que no tiene los últimos conocimientos y desarrollos de su carrera o que no accede a las oportunidades de aprender nuevas habilidades que le expandan sus horizontes de desarrollo profesional, está “condenado” a perder empleabilidad y quedarse rezagado”, dijo Alejandro Díaz, Director de Operaciones de TTUCR.



Los cursos están dirigidos a universitarios y técnicos. Serán elegibles las personas que han concluido el cuarto ciclo de educación diversificada en un colegio técnico o que poseen un grado técnico de una institución universitaria o parauniversitaria, o un grado mínimo de bachillerato universitario en áreas fuera de las ciencias exactas, ciencias naturales o ingeniería, con el objetivo de recalificar el recurso humano o brindar herramientas para complementar su área de conocimiento.



Los cursos se imparten en idioma inglés y todos son 100% en línea y en horarios nocturnos. Como beneficio adicional, los cursos otorgan CEU’s, unidades de educación continua que son útiles para obtener o renovar licencias o certificaciones internacionales como el PMI o el PMP.



Cada persona puede optar por uno de los cursos y estos están abiertos para profesionales del sector privado.





Puede consultar los programas y los cronogramas en Educación Ejecutiva | Texas Tech University