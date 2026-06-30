¿Tendrá el fútbol tico problemas ante FIFA por intento de amaño de partidos? Aquí los detalles

Luego de que Teletica.com diera a conocer la sanción a tres futbolistas por intento de amaño de partidos, la primera pregunta fue: ¿Tendrá el fútbol de Costa Rica problemas ante FIFA por intento de amaño?

La respuesta es contundente: no. La sanción viene a demostrar que el sistema del oficial de integridad ante la FIFA, Carlos Ricardo Benavides, está activo, en constante revisión y funciona.

La FIFA ve con buenos ojos que se apliquen sanciones correspondientes en los casos que se ameriten.

Más bien, el máximo ente del fútbol mundial actúa o interviene cuando desde la Federación se hace caso omiso a investigaciones o posibles alertas, algo que no sucede en el balompié tico.

Los tres futbolistas castigados

Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez fueron sancionados con hasta 15 años de suspensión por “la manipulación ilícita de marcadores y competiciones”.

Así lo comunicó la Dirección Legal de la Federación a las ligas afiliadas en una carta enviada este 29 de junio, de la que Teletica.com tiene copia y dio a conocer la noche de este lunes.

La Comisión Disciplinaria sancionó a Rodríguez Esquivel, Cooper Bennett y Arauz Ovares, quienes militaron con el equipo de San Carlos FC, con “prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un periodo de 15 años”.



Tres fuentes distintas entre sí confirmaron la veracidad de dicho documento e incluso aseguraron que lo denunciado ocurrió en el 2025 y los tres futbolistas intentaron “hacer un esquema de amaño de partidos; sin embargo, el juego no llegó a ser amañado”.



﻿Tanto Rodríguez, Cooper como Arauz pertenecieron al San Carlos FC,﻿ club que descendió a la Segunda B de Linafa luego de una temporada donde abandonaron la zona norte para jugar sus partidos en el Rafael Bolaños de Alajuela y terminaron con únicamente 18 puntos en 32 juegos en la tabla acumulada, merced a cuatro victorias, seis empates y 22 derrotas y una diferencia de gol de -56.



De los tres, el más prominente es el caso de Arauz, quien fue el héroe en el título 30 conseguido por el Saprissa en una final ante Alajuelense.



Además, jugó con Santos, Cartaginés, Saprissa, Erciyesspor de Turquía, Carmelita, Golfito, Grecia, Turrialba FC, Guadalupe FC y San Carlos FC.



Cooper tuvo trayectoria con Limón FC, Jicaral, Pérez Zeledón, Puntarenas FC, Golfito, Barrio México, Turrialba, Aserrí, Limón Black Star y San Carlos FC. Así como Murciélagos FC del fútbol mexicano.



Por su parte, el portero Pablo Fabián Rodríguez únicamente aparece con participación en Golfito y San Carlos FC.



La Comisión Disciplinaria indicó que este último también recibió otra sanción, pero por 10 años, pues supuestamente “trató de inducir a otro equipo” para “intentar realizar amaño”, aunque tampoco llegó a realizarse.



“Por incumplimiento del artículo 68 del Código Disciplinario, edición 2025, que establece literalmente:



“Artículo 68. Manipulación de partidos y Competiciones. 1. Las personas que, directa o indirectamente, por acción u omisión, influyan o intenten influir de forma ilícita o manipulen el curso de un partido o competición, su resultado o cualquier otro aspecto de los mismos, o las personas que conspiren o traten de hacerlo por el medio que sea, serán sancionadas con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un período mínimo de cinco años y hasta por un período máximo de 20 años, así como con una multa mínima de cinco millones de colones y máxima de veinte millones de colones”, se lee en la misiva que este medio también tiene copia.



En la carta se asegura que todas las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 25 de junio del presente año.



“Se solicita tomar en consideración que la sanción prohíbe a las personas indicadas formar parte del fútbol federado, ya sea como jugadores, miembros de cuerpos técnicos, oficiales, integrantes de comisiones o comités, directivos o en cualquier otra función relacionada con el fútbol federado en Costa Rica”.



Teletica.com envió las consultas al departamento de prensa de la Fedefútbol para ampliar los detalles sobre los alcances de estas nuevas sanciones por intento de amaño, pero se encuentran aún en trámite a la mañana de este martes.



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