Tres futbolistas ticos fueron suspendidos hasta con 15 años por intento de amaño

Los futbolistas Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez fueron sancionados con hasta 15 años de suspensión por “la manipulación ilícita de marcadores y competiciones”.

Así lo comunicó la Comisión Disciplinaria de Fútbol de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), en una circular emitida a las ligas este 29 de junio y cuyo documento Teletica.com tiene copia.

En dicha investigación, la Comisión llegó a la conclusión de sancionar a Rodríguez Esquivel, Cooper Bennett y Arauz Ovares, quienes militaron con el equipo de San Carlos FC, con “prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un periodo de 15 años”.

Tres fuentes distintas entre sí confirmaron la veracidad de dicho documento e incluso aseguraron que lo denunciado ocurrió en el 2025 y los tres futbolistas intentaron “hacer un esquema de amaño de partidos; sin embargo, el juego no llegó a ser amañado”.

Tanto Rodríguez, Cooper como Arauz pertenecieron al San Carlos FC, club que descendió a la Segunda B de Linafa luego de una temporada donde abandonaron la zona norte para jugar sus partidos en el Rafael Bolaños de Alajuela y terminaron con únicamente 18 puntos en 32 juegos en la tabla acumulada, merced a cuatro victorias, seis empates y 22 derrotas y una diferencia de gol de -56.

De los tres, el más prominente es el caso de Arauz, quien fue el héroe en el título 30 conseguido por el Saprissa en una final ante Alajuelense.

Además, jugó con Santos, Cartaginés, Saprissa, Erciyesspor de Turquía, Carmelita, Golfito, Grecia, Turrialba FC, Guadalupe FC y San Carlos FC.

Cooper tuvo trayectoria con Limón FC, Jicaral, Pérez Zeledón, Puntarenas FC, Golfito, Barrio México, Turrialba, Aserrí, Limón Black Star y San Carlos FC. Así como Murciélagos FC del fútbol mexicano.

Por su parte, el portero Pablo Fabián Rodríguez únicamente aparece con participación en Golfito y San Carlos FC.

La Comisión Disciplinaria indicó que este último también recibió otra sanción, pero por 10 años, pues supuestamente “trató de inducir a otro equipo” para “intentar realizar amaño”, aunque tampoco llegó a realizarse.

“Por incumplimiento del artículo 68 del Código Disciplinario, edición 2025, que establece literalmente: “Artículo 68. Manipulación de partidos y Competiciones. 1. Las personas que, directa o indirectamente, por acción u omisión, influyan o intenten influir de forma ilícita o manipulen el curso de un partido o competición, su resultado o cualquier otro aspecto de los mismos, o las personas que conspiren o traten de hacerlo por el medio que sea, serán sancionadas con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un período mínimo de cinco años y hasta por un período máximo de 20 años, así como con una multa mínima de cinco millones de colones y máxima de veinte millones de colones”, se lee en la misiva que este medio también tiene copia.

En la carta se asegura que todas las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 25 de junio del presente año.

“Se solicita tomar en consideración que la sanción prohíbe a las personas indicadas formar parte del fútbol federado, ya sea como jugadores, miembros de cuerpos técnicos, oficiales, integrantes de comisiones o comités, directivos o en cualquier otra función relacionada con el fútbol federado en Costa Rica”.

Teletica.com envió las consultas al departamento de prensa de la Fedefútbol para ampliar los detalles sobre los alcances de estas nuevas sanciones por intento de amaño, pero al cierre de la nota se encontraba apenas en trámite.

Este sería el segundo caso de tentativa de amaño que se da en la Liga de Ascenso, pues en julio del 2025 se determinó que la Asociación Deportiva Municipal Turrialba trató de amañar algunos marcadores.

Esto terminó con la suspensión por 5 años de toda actividad futbolística a los mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, y al costarricense José Rolando Pereira.



