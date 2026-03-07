Temen que hongo detectado por primera vez en Costa Rica genere pérdidas de hasta 40% en fresas

Un hongo detectado por primera vez en Costa Rica podría provocar pérdidas de hasta un 40% en los cultivos de fresa, advirtió la Universidad Nacional (UNA).

La enfermedad se identificó en plantaciones de Alajuela, Cartago y San José, donde agricultores reportaron síntomas inusuales en sus cultivos.

De acuerdo con los investigadores de la UNA, este es el primer registro del patógeno en Costa Rica y en Centroamérica. En otros países, su presencia ha causado pérdidas significativas en la producción de fresas.

Los síntomas incluyen bordes amarillentos en las hojas, manchas circulares, necrosis y un debilitamiento progresivo de la planta. Conforme avanza la enfermedad, el tejido de la corona se oscurece y finalmente la planta colapsa.

Las evaluaciones realizadas en campo revelaron que cerca de una cuarta parte de las plantas jóvenes ya presentaban señales de la enfermedad.

Ante esta situación, los investigadores trabajan junto con autoridades del sector agrícola para capacitar a técnicos y productores, con el fin de contener el impacto del hongo en los fresales nacionales.