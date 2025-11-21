Televisora de Costa Rica presenta documentación para la subasta del espectro radioeléctrico

Televisora de Costa Rica informa que ha presentado las ofertas ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entregando toda la documentación requerida para participar en el proceso de subasta del espectro radioeléctrico en televisión y radio.

Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información, principios esenciales para el servicio que hemos brindado a la audiencia durante más de 60 años.

Televisora de Costa Rica continuará participando en este proceso con transparencia y total apego a la normativa vigente, manteniendo su misión de ofrecer contenidos responsables y de calidad a todos los costarricenses.