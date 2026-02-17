Televisora de Costa Rica comunica nombramiento de Rodolfo González como Director de Telenoticias

Televisora de Costa Rica comunica el nombramiento de Rodolfo González Mora como Director de Telenoticias.

Este nombramiento es una decisión empresarial que reafirma el compromiso de Teletica con la continuidad de la excelencia editorial.

Rodolfo González Mora cuenta con una sólida formación académica en Periodismo y Derecho y una trayectoria profesional construida con vocación y constancia desde su ingreso a Teletica en 1998. Tras 10 años de servicio en Telenoticias, en 2008 asumió la conducción y dirección del programa 7 Días. Desde 2019 lidera Teletica.com, impulsando la integración de contenidos y la modernización digital. Su trayectoria demuestra experiencia técnica y un compromiso sostenido con la verdad, la ciudadanía y el bien común.



Teletica reconoce la dedicación de Rodolfo González a lo largo de más de dos décadas y bajo su dirección, Telenoticias seguirá siendo un referente informativo capaz de enriquecer el debate público y contribuir al fortalecimiento de la vida democrática.

Estamos seguros de que, con su compromiso, profesionalismo y sentido ético, Rodolfo González Mora desempeñará sus funciones con responsabilidad, integridad y rigor. Le deseamos éxito en esta etapa y le brindamos nuestro respaldo institucional.