Televisora de Costa Rica celebra inicio del procedimiento de licitación de frecuencias de radio y televisión

En relación con la publicación realizada este jueves 25 de septiembre del presente año por SUTEL, referente al inicio del procedimiento de licitación de frecuencias de radio y televisión, Televisora de Costa Rica S.A. manifiesta:

Celebramos este paso trascendental. Forma parte del desarrollo normal y democrático de un sector estratégico para el país, regulado por nuestro ordenamiento jurídico y vital para el desarrollo de Costa Rica.

La adjudicación de las frecuencias brindará la seguridad jurídica indispensable para continuar operando con estabilidad, lejos de la incertidumbre generada en los tiempos recientes.

Hoy, más de 500 personas conforman la familia Teletica, empresa orgullosamente costarricense, que en el último año ha aportado al Estado ingresos superiores a los 6 mil millones de colones, lo que equivale a más de 500 millones de colones mensuales, es decir, 16 millones de colones diarios.

Porque el derecho a la verdad da fuerza a la libertad. Porque la desinformación no debe dividirnos. La verdad nos hace libres, y la libertad será siempre nuestro estandarte”, dice el comunicado oficial.



