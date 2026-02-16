Teletica será centro de recolección de útiles escolares: así puede hacer su aporte

Este jueves 19 de febrero, Teletica abrirá sus puertas para convertir sus instalaciones en un centro de recolección de útiles escolares destinados a escuelas y colegios de zonas vulnerables del país.



La jornada se realizará en la entrada principal de la televisora, costado oeste del Estadio Nacional, en La Sabana, en horario de 7 a. m. a 6 p. m. Las personas que deseen sumarse solo deben presentarse o enviar su donativo ese mismo día.



Se estarán recibiendo útiles escolares nuevos como cuadernos, lápices, lapiceros, lápices de color, marcadores tipo pilot, gomas, tijeras, borradores, tajadores, paquetes de hojas blancas, papel de construcción, entre otros materiales esenciales para el aula.



La iniciativa forma parte del mensaje que la empresa desea compartir con el país en esta época: “Juntos volvemos a clases”. Es una invitación a recordar que la educación la construimos entre todos y que, en medio de un contexto desafiante para muchas comunidades, educar es creer en el futuro. Además de que educar nos define como país.



Como parte de la ampliación de estas acciones, el sábado 21 de febrero, durante la transmisión del Verano Toreado desde el redondel de Santa Rosa de Guápiles, las personas también podrán llevar sus donativos.



Todo lo reunido será destinado a centros educativos de zonas vulnerables de Costa Rica. Porque cuando se trata de educación, cada aporte suma.



¡Juntos volvemos a clases!