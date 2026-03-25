Teletica entrega más de 13 mil útiles escolares a estudiantes en condición vulnerable

Con el lema de que la educación es la esperanza de la sociedad costarricense, Televisora de Costa Rica desarrolló la campaña “Volvemos a clases”, una iniciativa que acompañó el regreso a las aulas mediante la recolección y entrega de útiles escolares.

El esfuerzo colectivo permitió reunir un total de 13.264 artículos, que serán distribuidos entre estudiantes de diez centros educativos seleccionados en todo el país, priorizando comunidades donde las condiciones sociales y económicas limitan el acceso a recursos básicos para el estudio (ver video adjunto en la portada).

El recorrido incluyó instituciones como la Escuela Mauro Fernández en San José y la Escuela Nuestra Señora de Fátima en Cartago, donde docentes destacaron la importancia de este tipo de apoyo para estudiantes que no cuentan con los materiales necesarios.

Posteriormente, la iniciativa se trasladó a otras regiones del país, alcanzando centros educativos en Puntarenas, Heredia, Guanacaste y Limón. En cada visita, se compartió con estudiantes y docentes, reforzando el impacto de la campaña más allá de la entrega de útiles.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca no solo suplir necesidades inmediatas, sino también generar oportunidades y fortalecer la esperanza en la educación como motor de desarrollo social.

La campaña concluyó con un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía y a la audiencia de Teletica, resaltando el papel de la colaboración colectiva para apoyar a la niñez y juventud del país dentro y fuera de las aulas.​







