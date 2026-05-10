Teletica celebra en su aniversario a los héroes anónimos que sostienen la señal

Periodista: Bernal Fonseca

A 66 años del inicio de la televisión en Costa Rica, Teletica Canal 7 sigue latiendo. No como una metáfora, sino como una realidad sostenida por decenas de personas que, día tras día, trabajan desde el anonimato para que la señal más vista del país nunca se interrumpa.

El 9 de mayo de 1960, la televisión costarricense encendió sus pantallas por primera vez. Desde entonces, la tecnología cambió, los formatos evolucionaron y las audiencias se transformaron. Lo que no cambió fue la necesidad de personas comprometidas detrás de cada imagen.





Una de esas historias es la de Jorge Flores, quien inició su camino en Teletica a los 13 años, cuando la televisora recién abría sus operaciones en el barrio Cristo Rey. Su trayectoria, desde labores básicas hasta convertirse en camarógrafo y productor, ilustró la curiosidad y la dedicación que marcaron los primeros años de la televisión nacional y que aún hoy se reflejan en su operación diaria.





Por otro lado, lejos de San José, en las alturas del Volcán Irazú, José María Araya cumple una función que pocos conocen pero que resulta fundamental: velar por la correcta recepción y envío de la señal. Su trabajo cotidiano permite comprender, en tiempo real, cómo cada imagen es procesada y distribuida para llegar a los hogares costarricenses.





Mientras tanto, en las redacciones, los equipos técnicos, las unidades móviles en campo y los productores trabajan de forma sincronizada para sostener una programación continua. Es un ritmo que no se detiene, una coordinación que exige precisión y que, la mayoría de las veces, pasa desapercibida para el televidente.



