TEC abre investigación para "establecer responsabilidades" por sobremontos en becas

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) abrió una investigación preliminar luego de que se detectara el pago de "sobremontos" en las becas estudiantiles pagadas en la primera mitad del año.

La pesquisa se ordenó el 15 de junio pasado, confirmó la casa de enseñanza a Teletica.com, y tiene como fin último "determinar las circunstancias que originaron la situación detectada, identificar debilidades en los controles de gestión presupuestaria y establecer las responsabilidades correspondientes".

El proceso avanza en la fase de análisis de los hallazgos y valoración de recomendaciones, sin que todavía existan conclusiones definitivas.

Una vez concluida esta etapa, en aproximadamente 15 días, se abrirá el proceso correspondiente contra los involucrados.

"El TEC mantiene un monitoreo permanente de la situación y reafirma su compromiso con la protección de los derechos de la población estudiantil becada, la sostenibilidad del programa de becas y el fortalecimiento continuo de los mecanismos institucionales de control, seguimiento y gestión presupuestaria", indicó la institución en su respuesta a este medio.

La citada investigación se abrió luego de que se detectara una sobreejecución en la programación presupuestaria de la partida de ayudas socioeconómicas.

Específicamente, se tiene que el centro educativo preparó su plan de gastos por este concepto a mediados de 2025, a partir de un monto que los alumnos recibían mensualmente tras un aumento realizado meses antes.

Sin embargo, posteriormente se aprobaron otras dos alzas y, este año, los depósitos se efectuaron contemplando los tres incrementos, a pesar de que dos de estos no habían sido considerados originalmente.



Producto de lo anterior, la universidad consumió en seis meses el 60% del presupuesto total de becas de 2026 (no se precisó de cuánto es el monto, aunque la Federación de Estudiantes del Tecnológico indica que es de ₡1.200 millones). Así las cosas, para la segunda mitad del año únicamente se tiene el 40% de los recursos.

Frente a los problemas identificados, la casa de enseñanza determinó una ruta que ahora debe ser formalizada por los departamentos de Financiero Contable y de Becas y Gestión Social. Esta incluye un ajuste en el monto de ayudas que reciben los alumnos, que considerará su zona de procedencia y la distancia respecto al campus.

Asimismo, se prevé que las becas se paguen conforme al monto mensual que los estudiantes recibían en el primer semestre de 2025; es decir, la asistencia contemplará solo uno de los tres aumentos que se aprobaron el año pasado, lo que a su vez va a significar una rebaja respecto a los montos depositados en el primer semestre de 2026.

"Las becas socioeconómicas continuarán otorgándose durante el segundo semestre de 2026. Para ello, los órganos y comités competentes se encuentran realizando las acciones para el ajuste y sostenibilidad financiera, en apego a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y demás normativa interna aplicable", enfatizó el Tecnológico.

Entretanto, la casa de enseñanza descartó que vaya a exigir la devolución de las sumas pagadas de más a los becados.

La universidad también anunció que prepara una propuesta para llevar al Consejo Institucional, que habilite la entrega de apoyos a los alumnos para julio.

Precisamente, esa es una de las principales demandas de un grupo de estudiantes que tomó desde la noche del miércoles las entradas de la sede central del Tecnológico, en Cartago. A ellos se unió un segundo grupo que se manifiesta en el campus de San Carlos.

