Taxistas del aeropuerto denuncian el vergonzoso estado del parqueo

14 de julio de 2022, 10:30 AM

Los taxistas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría denunciaron el vergonzoso estado del parqueo donde guardan sus unidades, ya que se encuentra en deplorables condiciones. Los conductores aseguran que la situación ya lleva más de cinco meses en este estado y que, tras las lluvias de las últimas semanas, ha empeorado.



Según indicaron, cada uno de ellos debe pagar entre $12 y $18 por utilizar el servicio de parqueo, un monto que les pesa, especialmente si se toma en cuenta el calvario al que se enfrentan cada vez que lo usan y que, debido a su estado deplorable, llena sus zapatos de agua y barro y deteriora las unidades que lo transitan debido a los huecos que se han formado.

“Lo que ustedes ven en el video no es una zona alejada, no es San Carlos ni Upala, aunque no lo crean, estamos hablando del aeropuerto Juan Santamaría, da pena ajena, da vergüenza que los turistas tengan que ver estas cosas”, indicó uno de los taxistas.