Tarjeta prepago permitirá pagar transporte público sin efectivo ni cuenta bancaria

Una nueva tarjeta prepago, exclusiva para el transporte público, permitirá a los usuarios pagar su pasaje sin necesidad de efectivo ni de contar con una cuenta bancaria.



La iniciativa busca incluir a personas no bancarizadas, facilitando su movilidad en buses de todo el país.



La tarjeta podrá recargarse de manera gratuita mediante SINPE Móvil, y tendrá un costo inicial de ¢5.000, que se utilizará como saldo para los viajes.



Silvia Bolaños, representante de Canatrans , señaló que esta herramienta facilitará la inclusión financiera en el transporte.

Por su parte, Orlando Ramírez, representante de los autobuseros ante el CTP, dijo que el pago electrónico ya funciona en trenes y más de 2.000 buses, por lo que la tarjeta prepago sería un complemento accesible para todos los usuarios.



​