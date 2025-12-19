SUTEL revela cuál es la red celular más rápida y con mayor cobertura del país

Claro lidera el mercado de la telefonía móvil en Costa Rica en términos de velocidad de descarga, mientras que Liberty es el mejor en cuanto a cobertura.

Así lo destaca la evaluación nacional de la calidad de los servicios móviles de 2025, dada a conocer este viernes por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

El estudio evaluó el desempeño de las operadoras Claro, Kölbi y Liberty en las tecnologías 3G y 4G.

Para lograrlo, SUTEL utilizó las mediciones que arrojó un sistema especializado compuesto por sondas instaladas en vehículos que recorren las diferentes rutas y carreteras a nivel nacional.

“Este método permite comparar de forma simultánea el servicio ofrecido por cada operador y verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad definidos en la regulación vigente”, dijo la Superintendencia.

Según el informe, Claro obtuvo la mayor velocidad promedio de descarga en la red 4G, con 55,1 Mbps, seguido por Kölbi con 36,1 Mbps y Liberty con 21,4 Mbps.

En el análisis por provincia, Cartago y Limón registraron los mejores desempeños, superando los 60 Mbps en el caso de Claro.

En cuanto a la precisión de la cobertura en la red 4G, Liberty encabezó el indicador con un 93,8%, mientras que Claro obtuvo 84,8% y Kölbi 71,8%, este último por debajo del umbral permitido en varias regiones evaluadas.

La evaluación también contempló el rendimiento de la tecnología 3G, cada vez menos utilizada en el país pero todavía vigente. Ahí, Claro mantuvo el liderato en términos de velocidad promedio de descarga con 5,3 Mbps, seguido por Kölbi con 4,5 Mbps y Liberty con 3,3 Mbps.

Liberty también fue el mejor en cobertura 3G con un 98,2%, seguido por Kölbi con 96% y Claro con 88,3%.

SUTEL destacó que la publicación anual de estos resultados busca brindar transparencia y fortalecer la protección de los derechos de los usuarios, además de incentivar mejoras por parte de los operadores.

Asimismo, puso a disposición del público los datos completos del estudio y un mapa interactivo para consultar la calidad del servicio por región. Puede observar los resultados completos del estudio aquí.