Suspenden vuelos en Juan Santamaría y Aeropuerto Guanacaste por falla en el radar

Una falla eléctrica dejó fuera de servicio el sistema de radar en Costa Rica y obligó a suspender despegues y aterrizajes en el principal aeropuerto del país. Pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones mientras se desvían vuelos a otras terminales.



La Dirección General de Aviación Civil confirmó la mañana de este miércoles la caída del sistema de radar nacional debido a una falla eléctrica. El desperfecto obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país y en el Aeropuerto Guanacaste.

La situación comenzó a eso de las 6 a.m. y ha generado que aeronaves programadas para San José no puedan aterrizar ni despegar. Al﻿gunos vuelos están siendo desviados a aeropuertos alternos, fuera del país (ver video adjunto de Telenoticias).

"Guanacaste Airport informa que por instrucciones de la Dirección General de Aviación Civil el espacio aéreo a nivel nacional está cerrado este miércoles 24 de septiembre desde las 06:19 a.m. a 12:00 m.d. hora local. "De momento el vuelo de Alaska AS1372, proveniente de Los Ángeles con 140 pasajeros, fue desviado a Guatemala. Los siguientes vuelos programados del día están previstos a partir de las 11:44. Se estará actualizando próximamente", Lizeth Valverde, gerente de operaciones de Aeropuerto Guanacaste.

Los usuarios del aeropuerto señalaron que, conforme avanzan las horas, las salas de espera y áreas de abordaje se saturan, mientras las aerolíneas recomiendan a los viajeros verificar en sus aplicaciones oficiales los horarios reprogramados.



Aunque el director de Aviación Civil, Marco Castillo, confirmó la emergencia, aún no se ha detallado cuánto tardará en restablecerse el sistema. La institución mantiene personal técnico atendiendo la falla.



Aviación Civil indicó que continuará informando sobre el avance de los trabajos y pidió a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales de las aerolíneas.

