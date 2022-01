Subvariante de Ómicron BA.2: ¿Por qué se le apoda "la sigilosa"?

Con el paso del tiempo, el virus SARS-CoV-2 ha mutado muchas veces, por eso conocemos variantes como la Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Delta, Eta, Iota, Kappa, Mu, Zeta y Ómicron.

Estas variantes pueden tener subvariantes, y recientemente la que ha captado la atención de los epidemiólogos es la subvariante de Ómicron llamada BA.2.

Su origen

Estas mutaciones ocurren, según explicó el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, en personas con inmunosupresión (por ejemplo, pacientes con VIH o personas en tratamientos oncológicos) en diferentes partes del mundo de manera espontánea.

"En esta persona (paciente VIH) el virus encuentra la posibilidad de replicarse dentro de las células porque persiste en el tiempo y ahí se muta y surgen las variantes", comentó Romero.

Existen tres variantes de Ómicron, la BA.1, la BA.2 y la BA.3; la primera es la predominante a nivel mundial en este momento.

La BA.2 está alcanzando niveles importantes en países como Dinamarca, Noruega, Suecia y Reino Unido; ya se ha identificado en 40 países. En el nuestro, sin embargo, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) todavía no la ha detectado.



Variante 'sigilosa'

"Las pruebas de PCR cuando se procesan dan tres señales luminosas de cuando se trata una variante del SARS-CoV-2. En el caso de Ómicron BA.1, la señal que está relacionada con el gen S a veces aparece, pero la mayoría de veces no aparece. Entonces solo hay genes en dos porciones del virus, pero falta la S. Pero en el caso de la variante BA.2, llamada la variante sigilosa, la luz que indica el gen S vuelve aparecer. A partir de ese momento, se debe distinguir si estamos en presencia de Delta, Alpha, o la variante original o esta subvariante de Ómicron, que es imposible de distinguir con una prueba de PCR, como sí se haría con la Ómicron BA.1, ya que esa luz no aparece en la mayoría de las pruebas. Entonces, con una prueba PCR no es posible distinguirlo y mucho menos con una prueba de antígenos. Se necesitaría hacer secuenciación genómica para saber ante cuál subvariante estamos", comentó Romero.

La afirmación de Romero concuerda con la del epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana (UH), Roberto Salvatierra.

"Como BA.2 varía tanto de BA.1 y como BA.1 varía tanto del virus original, las pruebas originales que detectaban el COVID-19 originalmente y que detectaban fácilmente la variante Delta, ya les empezó a costar detectar la Ómicron el BA.1 y ahora, como hay tanta diferencia con el BA.2, las pruebas no lo están detectando. Esto se vuelve un problema, porque hay muchas personas a quienes se les hace la prueba de COVID-19 y se les dice que no tienen el virus, pero existe la posibilidad de tal vez sí tuvieran la variante BA.2, pero esta no se detecta porque la prueba no es específica. Entonces la persona puede estar toda contenta porque piensa que no tiene COVID-19, pero en realidad es que la prueba no es específica para detectar la variante BA.2", destacó Salvatierra.

Por eso, los epidemiólogos sospechan que esta variante sigilosa ya puede estar en el país y que durante las próximas semanas INCIENSA la pueda detectar.

Todavía más contagiosa

A nivel internacional, se ha reportado que esta subvariante es más contagiosa que la Ómicron original.

"Se habla que es 1.5 veces más contagiosa con respecto a la BA.1, es un 50% más, es mucho, sin embargo, los síntomas son similares y la gravedad de la infección no es muy diferente. Pero al ser más contagiosa vamos a tener más casos de la enfermedad", especificó Juan José Romero, de la UNA.

Por otra parte, Salvatierra indica que hay estudios que señalan que una persona que ha tenido Ómicron original podría contagiarse de nuevo con la variante BA.2, porque la diferencia es tan importante que al sistema inmunológico se le "escapa".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que es necesario investigar más sobre Ómicron BA.2 y advirtió que la subvariante podría “confundirse con otros tipos del virus” en las pruebas PCR para detectar el COVID-19.